Андрей Шевченко в Праге провел Евгения Коноплянку на пенсию

Андрей Шевченко и Евгений Коноплянка. Фото: УАФ

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отметил завершение карьеры бывшего вингера национальной сборной Евгения Коноплянки. Произошло событие перед матчем Лиги Наций в Праге.

Шевченко сделал Коноплянке подарок, передает УАФ.

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В связи с завершением карьеры Коноплянкой Шевченко подарил ему футболку с цифрами 87 — именно столько матчей Евгений сыграл за сборную Украины.

"Евгений — настоящая легенда украинского футбола. Футбольная семья благодарит за каждую игру, голы, заставлявшие стадионы безумствовать!"

Евгений Коноплянка оставил важный след в истории украинского футбола. Достижения Евгения будут вдохновлять будущие поколения.

Спасибо за яркие эмоции, Коно", — говорится в сообщении УАФ.

Отметим, что 34-летний бывший футболист также забил за национальную команду 21 гол. По этому показателю он уступает Шевченко (48 голов) и Андрею Ярмоленко (46 голов).

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