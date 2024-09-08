Андрій Шевченко у Празі провів Євгена Коноплянку на пенсію

Андрій Шевченко та Євген Коноплянка. Фото: УАФ

Глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко відзначив завершення кар’єри колишнього вінгера національної збірної Євгена Коноплянки. Сталася подія перед матчем Ліги Націй в Празі.

Шевченко зробив Коноплянці подарунок, передає УАФ.

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У зв’язку з завершенням кар’єри Коноплянкою Шевченко подарував йому футболку з цифрами 87 — саме стільки матчів Євген зіграв за збірну України.

"Євген — справжня легенда українського футболу. Футбольна родина дякує за кожну гру, голи, що змушували стадіони шаленіти!

Євген Коноплянка залишив важливий слід в історії українського футболу. Досягнення Євгена надихатимуть майбутні покоління.

Дякуємо за яскраві емоції, Коно", — йдеться в повідомленні УАФ.

Зазначимо, що 34-річний колишній футболіст також забив за національну команду 21 гол. За цим показником він поступається Шевченку (48 голів) та Андрію Ярмоленку (46 голів).

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