Жена Ефима Конопли поучаствовала в откровенной фотосессии

Жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии
Супруга защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анастасия Гладун активно занимается развитием своего аккаунта в социальной сети. Девушка регулярно публикует фотографии из разных уголков мира.
Жена украинского футболиста поделилась с подписчиками новыми чувственными кадрами на своей странице в Instagram.
Анастасия Гладун снова привлекла внимание болельщиков сборной Украины и донецкого "Шахтера". Ефим Конопля готовится к важному матчу в составе национальной команды, а его жена опубликовала в соцсети кадры горячей фотосессии со своим супругом.
Жена Конопли показала новые фотографии
На снимках Анастасия сидя обнимает мужчину с частично оголенным торсом. Девушка томно смотрит в камеру и гладит своего партнера по фотосессии, в которым можно узнать Ефима Коноплю, по груди. "Быть женщиной", — подписала девушка снимки.
Болельщики с энтузиазмом прокомментировали эти фотографии. "Не отвлекай перед матчем, пусть еще пару голов забьет", "Даже через фото ощущается эта энергетика", "Готовая обложка для журнала", — написали подписчики.
Анастасия и Ефим начали встречаться в конце 2020 года. Они расписались весной 2022 года.
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