Дружина Юхима Коноплі взяла участь у відвертій фотосесії

Анастасія Гладун у ресторані. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Дружина захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Анастасія Гладун активно займається розвитком свого облікового запису в соціальній мережі. Дівчина регулярно публікує фотографії з різних куточків світу.

Дружина українського футболіста поділилася з підписниками новими чуттєвими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

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Анастасія Гладун знову привернула увагу вболівальників збірної України та донецького "Шахтаря". Юхим Конопля готується до важливого матчу у складі національної команди, а його дружина опублікувала у соцмережі кадри гарячої фотосесії зі своїм чоловіком.

Юхим Конопля із дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Дружина Коноплі показала нові фотографії

На знімках Анастасія сидячи обіймає чоловіка з частково оголеним торсом. Дівчина томно дивиться в камеру і гладить свого партнера з фотосесії, в якому можна впізнати Юхима Коноплю, по грудях. "Бути жінкою", — підписала дівчина знімки.

Анастасія та Юхим Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Вболівальники з ентузіазмом прокоментували ці фотографії. "Не відволікай перед матчем, нехай ще пару голів заб'є", "Навіть через фото відчувається ця енергетика", "Готова обкладинка для журналу", — написали передплатники.

Анастасія та Юхим почали зустрічатися наприкінці 2020 року. Вони розписалися навесні 2022 року.

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