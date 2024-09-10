Дружина Юхима Коноплі взяла участь у відвертій фотосесії

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії
Дружина захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Анастасія Гладун активно займається розвитком свого облікового запису в соціальній мережі. Дівчина регулярно публікує фотографії з різних куточків світу.
Дружина українського футболіста поділилася з підписниками новими чуттєвими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Гладун знову привернула увагу вболівальників збірної України та донецького "Шахтаря". Юхим Конопля готується до важливого матчу у складі національної команди, а його дружина опублікувала у соцмережі кадри гарячої фотосесії зі своїм чоловіком.
Дружина Коноплі показала нові фотографії
На знімках Анастасія сидячи обіймає чоловіка з частково оголеним торсом. Дівчина томно дивиться в камеру і гладить свого партнера з фотосесії, в якому можна впізнати Юхима Коноплю, по грудях. "Бути жінкою", — підписала дівчина знімки.
Вболівальники з ентузіазмом прокоментували ці фотографії. "Не відволікай перед матчем, нехай ще пару голів заб'є", "Навіть через фото відчувається ця енергетика", "Готова обкладинка для журналу", — написали передплатники.
Анастасія та Юхим почали зустрічатися наприкінці 2020 року. Вони розписалися навесні 2022 року.
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