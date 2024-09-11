Сергій Ребров відповів на питання про можливу відставку після поразки від Чехії

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У матчі другого туру групового етапу Ліги Націй збірна України програла команді Чехії з рахунком 2:3. Після гри критиці піддався тренерський штаб синьо-жовтих.

На пресконференції після матчу Сергію Реброву прийшлося відповісти на запитання щодо свого майбутнього в збірній України, передають Новини.LIVE.

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Після гри журналісти запитали Реброва стосовно того, чи він не йде у відставку.

Стосовно своєї відставки Ребров порадив почекати.

"Поки що не йду. Почекайте трішки", — сказав Ребров.

Ребров також повідомив, що основне завдання, яке перед ним поставили, — це вихід на чемпіонат світу-2026. Можливо, наставник не розглядає Лігу Націй як турнір, який допоможе вийти на ЧС-2026.

У групі B1 Ліги Націй збірна України одноосібно посідає останнє місце з нулем набраних балів. Перша позиція дісталась Грузії, у якої шість очок після двох перемог. По три бали в Албанії та Чехії.

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