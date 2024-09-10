Денис Шеліхов втік з України до Білорусі після того, як переплив Тису

Денис Шеліхов. Фото: "Славія-Мозир"

Український футболіст Денис Шеліхов шокував уболівальників своєю втечею з України. Наразі він в Білорусі, де підписав контракт зі "Славією-Мозир".

Журналістам видання "Спорт-Експрес" вдалося поспілкуватися з футболістом.

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Шеліхов після втечі в Білорусь не хоче спілкуватися з українськими журналістами. Тільки почувши по телефону, хто йому телефонує, він кидає слухавку.

Тому журналістам вдалося поспілкуватися з гравцем лише в переписці.

Спершу журналісти представились білоруським виданням і тоді Шеліхов спілкувався більш охоче. Він розповів, що не боїться хейту і впевнений, що через тиждень про цю ситуацію всі забудуть.

На питання політичного спрямування щодо України Денис не захотів відповідати. До того ж він не називав події на Батьківщині війною та не хотів говорити про Росію як агресора, а про Білорусь як їх союзників.

Джерела видання дізналися, що Шеліхов втік з України через річку Тиса, яку він переплив.

Два джерела підтвердили, що футболіст два місяці тренувався плавати з ластами.

Коли ж його запитали про Тису, то футболіст нервував.

"Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол ???

Ти хто – прокурор?! Такі питання задавати. Спитай у прикордонної служби.

Ти мені такі питання не задавай, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання задавати!", — відповідав на питання Шеліхов.

Воротар раніше виступав за білоруські "Промінь" та "Іслоч", українські "Волинь", "ВПК-Агро", "Дніпро", "Волинь", "Миколаїв", "Металіст 1925", ЛНЗ, "Вікторію" та грузинський "Сабуртало". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 75 тисяч євро.

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