Денис Шелихов сбежал из Украины в Беларусь после того, как переплыл Тысу

Украинский футболист впервые прокомментировал решение бежать в Беларусь
Украинский футболист Денис Шелихов шокировал болельщиков своим побегом из Украины. Сейчас он в Беларуси, где подписал контракт со "Славией-Мозырь".
Журналистам "Спорт-Экспресс" удалось пообщаться с футболистом.
Переплыл Тису и не хочет слышать украинских журналистов
Шелихов после бегства в Беларусь не хочет общаться с украинскими журналистами. Только услышав по телефону, кто ему звонит, он бросает трубку.
Поэтому журналистам удалось пообщаться с игроком только в переписке.
Сначала журналисты представились белорусским изданием и тогда Шелихов общался охотнее. Он рассказал, что не боится хейта и уверен, что через неделю об этой ситуации все забудут.
На вопрос политической направленности по отношению к Украине Денис не захотел отвечать. К тому же он не называл события на Родине войной и не хотел говорить о России как агрессоре, а о Беларуси как их союзниках.
Источники издания узнали, что Шелихов сбежал из Украины через реку Тиса, которую он переплыл.
Два источника подтвердили, что футболист два месяца тренировался плавать с ластами.
Когда же его спросили о Тисе, футболист нервничал.
"Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе???
Ты кто — прокурор?! Такие вопросы задавать. Спроси у пограничной службы.
Ты мне такие вопросы не задавай, понял? Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать!" — отвечал на вопрос Шелихов.
Вратарь ранее выступал за белорусские "Луч" и "Ислоч", украинские "Волынь", "ВПК-Агро", "Днепр", "Волынь", "Николаев", "Металлист 1925", ЛНЗ, "Викторию" и грузинский "Сабуртало". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 75 тысяч евро.
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