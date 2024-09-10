Денис Шелихов сбежал из Украины в Беларусь после того, как переплыл Тысу

Денис Шелихов. Фото: "Славия-Мозырь"

Украинский футболист Денис Шелихов шокировал болельщиков своим побегом из Украины. Сейчас он в Беларуси, где подписал контракт со "Славией-Мозырь".

Журналистам "Спорт-Экспресс" удалось пообщаться с футболистом.

Читайте также:

Переплыл Тису и не хочет слышать украинских журналистов

Шелихов после бегства в Беларусь не хочет общаться с украинскими журналистами. Только услышав по телефону, кто ему звонит, он бросает трубку.

Поэтому журналистам удалось пообщаться с игроком только в переписке.

Сначала журналисты представились белорусским изданием и тогда Шелихов общался охотнее. Он рассказал, что не боится хейта и уверен, что через неделю об этой ситуации все забудут.

На вопрос политической направленности по отношению к Украине Денис не захотел отвечать. К тому же он не называл события на Родине войной и не хотел говорить о России как агрессоре, а о Беларуси как их союзниках.

Источники издания узнали, что Шелихов сбежал из Украины через реку Тиса, которую он переплыл.

Два источника подтвердили, что футболист два месяца тренировался плавать с ластами.

Когда же его спросили о Тисе, футболист нервничал.

"Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе???

Ты кто — прокурор?! Такие вопросы задавать. Спроси у пограничной службы.

Ты мне такие вопросы не задавай, понял? Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать!" — отвечал на вопрос Шелихов.

Вратарь ранее выступал за белорусские "Луч" и "Ислоч", украинские "Волынь", "ВПК-Агро", "Днепр", "Волынь", "Николаев", "Металлист 1925", ЛНЗ, "Викторию" и грузинский "Сабуртало". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 75 тысяч евро.

Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

Мудрик останется в "Челси" — Мареска назвал условие.

Тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.

Ребров убрал из заявки сборной Украины на матч с Чехией важного футболиста.