Украинский вратарь Денис Шелихов перешел в Славию-Мозырь из Беларуси

Денис Шелихов. Фото: "Металлист 1925"

Еще один украинский футболист, несмотря на войну, перебрался в одну из недружественных стран. На этот раз таким игроком пополнился чемпионат Беларуси.

Об новом трансфере сообщил Телеграм-канал белорусского клуба "Славия-Мозырь".

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По информации "Славии-Мозырь", они подписали известного украинского вратаря Дениса Шелихова.

Уроженец Херсона в свои 35 лет перебрался в Беларусь на правах свободного агента.

Последним клубом Шелихова была сумская "Виктория".

Также украинский вратарь выступал за белорусские "Луч" и "Ислоч", украинские "Волынь", "ВПК-Агро", "Днепр", "Волынь", "Николаев", "Металлист 1925", ЛНЗ и грузинский "Сабуртало". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 75 тысяч евро.

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