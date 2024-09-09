Украинский вратарь Денис Шелихов перешел в Славию-Мозырь из Беларуси

Известный украинский футболист будет играть в стране, которая помогла России атаковать Украину
Еще один украинский футболист, несмотря на войну, перебрался в одну из недружественных стран. На этот раз таким игроком пополнился чемпионат Беларуси.
Об новом трансфере сообщил Телеграм-канал белорусского клуба "Славия-Мозырь".
В Беларуси новый украинец
По информации "Славии-Мозырь", они подписали известного украинского вратаря Дениса Шелихова.
Уроженец Херсона в свои 35 лет перебрался в Беларусь на правах свободного агента.
Последним клубом Шелихова была сумская "Виктория".
Также украинский вратарь выступал за белорусские "Луч" и "Ислоч", украинские "Волынь", "ВПК-Агро", "Днепр", "Волынь", "Николаев", "Металлист 1925", ЛНЗ и грузинский "Сабуртало". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 75 тысяч евро.
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