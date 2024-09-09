Український воротар Денис Шеліхов перейшов у Славію-Мозир із Білорусі

Денис Шеліхов. Фото: "Металіст 1925"

Ще один український футболіст, незважаючи на війну, перебрався до однієї з недружніх країн. На цей раз таким гравцем поповнився чемпіонат Білорусі.

Про новий трансфер повідомив Телеграм-канал білоруського клубу "Славія-Мозир".

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У Білорусі новий українець

За інформацією "Славії-Мозир", вони підписали відомого українського воротаря Дениса Шеліхова.

Уродженець Херсона у свої 35 років перебрався до Білорусі на правах вільного агента.

Останнім клубом Шеліхова була сумська "Вікторія".

Також український воротар виступав за білоруські "Промінь" та "Іслоч", українські "Волинь", "ВПК-Агро", "Дніпро", "Волинь", "Миколаїв", "Металіст 1925", ЛНЗ та грузинський "Сабуртало". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 75 тисяч євро.

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