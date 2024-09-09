Український воротар Денис Шеліхов перейшов у Славію-Мозир із Білорусі

Відомий український футболіст гратиме в країні, яка допомогла Росії атакувати Україну
Ще один український футболіст, незважаючи на війну, перебрався до однієї з недружніх країн. На цей раз таким гравцем поповнився чемпіонат Білорусі.
Про новий трансфер повідомив Телеграм-канал білоруського клубу "Славія-Мозир".
У Білорусі новий українець
За інформацією "Славії-Мозир", вони підписали відомого українського воротаря Дениса Шеліхова.
Уродженець Херсона у свої 35 років перебрався до Білорусі на правах вільного агента.
Останнім клубом Шеліхова була сумська "Вікторія".
Також український воротар виступав за білоруські "Промінь" та "Іслоч", українські "Волинь", "ВПК-Агро", "Дніпро", "Волинь", "Миколаїв", "Металіст 1925", ЛНЗ та грузинський "Сабуртало". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 75 тисяч євро.
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