Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от Чехии

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В матче второго тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины проиграла команде Чехии со счетом 2:3. После игры критике подвергся тренерский штаб сине-желтых.

На пресс-конференции после матча Сергею Реброву пришлось ответить на вопрос о своем будущем в сборной Украины, передают Новини.LIVE.

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После игры журналисты спросили Реброва о том, не уходит ли он в отставку.

Относительно своей отставки Ребров посоветовал подождать.

"Пока не иду. Подождите немного", — сказал Ребров.

Ребров также сообщил, что основная задача, которую перед ним поставили, это выход на чемпионат мира-2026. Возможно, наставник не рассматривает Лигу Наций как турнир, который поможет выйти на ЧМ-2026.

В группе B1 Лиги Наций сборная Украины единолично занимает последнее место с нулем набранных баллов. Первая позиция досталась Грузии, у которой шесть очков после двух побед. По три балла у Албании и Чехии.

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