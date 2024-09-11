Болельщики сборной Украины бросали стаканы и оскорбляли игроков команды

Болельщики сборной Украины бросали предметы в Ярмоленко и ругались с футболистами — видео
Сборная Чехии обыграла в Праге национальную команду Украины во втором туре Лиги Наций. После финального свистка арбитра несколько футболистов в сине-желтой форме попытались объясниться с болельщиками.
Во время беседы на повышенных тонах произошел неприятный инцидент, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".
Сборная Украины проиграла Чехии со счетом 2:3. Подопечные Сергея Реброва до самого конца поединка атаковали и угрожали воротам соперника, но не сумели уйти от поражения. Часть болельщиков на трибунах была разочарована итоговым результатом противостояния.
Конфликт игроков с болельщиками
На следующий день после матча Чехия — Украина появилось видео, на котором некоторые фаны предъявляют претензии футболистам "сине-желтых". Виталий Миколенко разговаривал с болельщиками "на повышенных тонах" перед одной из трибун.
Фаны позволили себе нецензурную лексику во время вопроса к игроку относительно причин поражения сборной Украины. Вскоре к Миколенко подошли Ярмоленко, Яремчук и еще несколько футболистов.
Капитан сборной Украины попросил защитника "Эвертона" вернуться к центру поля, что не понравилось болельщикам. После этого кто-то бросил с трибуны стакан в Ярмоленко. Андрей увернулся, а затем вместе с остальными игроками ушел от трибуны.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Свой следующий матч в Лиге Наций сборная Украины сыграет против Грузии 11 октября.
Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.
Зинченко объяснил, почему проиграла сборная Украины и что будет с командой.
Тренер сборной Чехии Гашек объяснил, чем его удивила команда Реброва.
Шевченко признался, почему в начале года переехал жить из Лондона в Киев.
Украинский футболист впервые прокомментировал решение бежать в Беларусь.
Читайте Новини.LIVE!