Болельщики сборной Украины бросали стаканы и оскорбляли игроков команды

Роман Яремчук во время матча с Чехией. Фото:

Сборная Чехии обыграла в Праге национальную команду Украины во втором туре Лиги Наций. После финального свистка арбитра несколько футболистов в сине-желтой форме попытались объясниться с болельщиками.

Во время беседы на повышенных тонах произошел неприятный инцидент, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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Сборная Украины проиграла Чехии со счетом 2:3. Подопечные Сергея Реброва до самого конца поединка атаковали и угрожали воротам соперника, но не сумели уйти от поражения. Часть болельщиков на трибунах была разочарована итоговым результатом противостояния.

Виталий Миколенко общается с болельщиками. Фото: скриншот

Конфликт игроков с болельщиками

На следующий день после матча Чехия — Украина появилось видео, на котором некоторые фаны предъявляют претензии футболистам "сине-желтых". Виталий Миколенко разговаривал с болельщиками "на повышенных тонах" перед одной из трибун.

Андрей Ярмоленко возле трибуны. Стакан лежит за спиной игрока. Фото: скриншот

Фаны позволили себе нецензурную лексику во время вопроса к игроку относительно причин поражения сборной Украины. Вскоре к Миколенко подошли Ярмоленко, Яремчук и еще несколько футболистов.

Капитан сборной Украины попросил защитника "Эвертона" вернуться к центру поля, что не понравилось болельщикам. После этого кто-то бросил с трибуны стакан в Ярмоленко. Андрей увернулся, а затем вместе с остальными игроками ушел от трибуны.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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