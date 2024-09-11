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Тренер сборной Чехии Гашек объяснил, чем его удивила команда Реброва

11 сентября 2024 10:47
Валерий Ковалевич - Редактор
Тренер сборной Чехии сделал неожиданный комплимент команде Реброва
Николай Шапаренко в матче против сборной Чехии. Фото: instagram.com/ceskarepre/
Валерий Ковалевич - Редактор

В матче второго тура Лиги Наций сборная Чехии обыграла Украину со счетом 3:2. Команда Ивана Гашека частично реабилитировалась за поражение в прошлом поединке турнира с Грузией (1:4).

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился мнением о матче с Украиной, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Сборная Чехии первой открыла счет в поединке с командой Сергея Реброва и контролировала ход встречи. В конце поединка украинские футболисты прижали соперника к воротам, но не смогли избежать поражения. Наставник чешской команды считает, что его подопечные добыли важную победу. 

Иван Гашек
Иван Гашек командует игрой чешской команды. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Что Гашек сказал про сборную Украины

Тренер поблагодарил свою команду за самоотдачу и желание сражаться до финального свистка. Иван Гашек признал, что в последние минуты матча его подопечным было тяжело сдерживать натиск сборной Украины. 

Гашек заявил, что поединок оказался очень сложным для его команды. Футболисты сборной Чехии не чувствовали, что играют дома, поскольку на стадионе преобладали украинские болельщики. 

Тренеру не понравилось, что его футболисты позволили сопернику создать много голевых моментов. Однако счет матча устроил Ивана Гашека. 

Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

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