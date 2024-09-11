Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва arrow

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва

11 вересня 2024 10:47
Валерій Ковалевич - Редактор
Тренер збірної Чехії зробив несподіваний комплімент команді Реброва
Микола Шапаренко у матчі проти збірної Чехії. Фото: instagram.com/ceskarepre/
Валерій Ковалевич - Редактор

У матчі другого туру Ліги Націй збірна Чехії обіграла Україну з рахунком 3:2. Команда Івана Гашека частково реабілітувалась за поразку у минулому поєдинку турніру з Грузією (1:4).

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек поділився думкою про матч з Україною, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Збірна Чехії першою відкрила рахунок у поєдинку з командою Сергія Реброва та контролювала хід зустрічі. Наприкінці поєдинку українські футболісти притиснули суперника до воріт, але не змогли уникнути поразки. Наставник чеської команди вважає, що його підопічні здобули важливу перемогу.

Іван Гашек
Іван Гашек командує грою чеської команди. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Що Гашек сказав про збірну України

Тренер подякував своїй команді за самовіддачу та бажання боротися до фінального свистка. Іван Гашек визнав, що в останні хвилини матчу його підопічним було важко стримувати тиск збірної України.

Гашек заявив, що поєдинок виявився дуже складним для його команди. Футболісти збірної Чехії не відчували, що грають удома, оскільки на стадіоні переважали українські вболівальники.

Тренерові не сподобалося, що його футболісти дозволили супернику створити багато гольових моментів. Проте рахунок матчу влаштував Івана Гашека.

Нагадаємо, дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Мудрик залишиться в "Челсі" — Мареска назвав умову

Шевченко зізнався, чому на початку року переїхав жити з Лондона до Києва.

Український футболіст вперше прокоментував рішення втекти в Білорусь.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Чехії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:48 Субсидії на комуналку — від кого чекають повторних заяв у вересні

11:46 Дівчина з Одещини стала найкращою боксеркою Азії

11:42 Україна просить місію МВФ не відновлювати співпрацю з Росією

11:37 У Польщі знешкодили кібершпигунів з Росії та Білорусі

11:35 Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами — відео

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

11:35 Очікується сильна небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:27 У Бєлгороді через вибух зійшов з рейок вантажний поїзд

11:26 Курс долара в Україні — у МВФ озвучили очікування

11:17 В Одесі планують збудувати сонячну електростанцію — подробиці

11:15 Ванат не став найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією — це інший динамівець

11:48 Субсидії на комуналку — від кого чекають повторних заяв у вересні

11:46 Дівчина з Одещини стала найкращою боксеркою Азії

11:42 Україна просить місію МВФ не відновлювати співпрацю з Росією

11:37 У Польщі знешкодили кібершпигунів з Росії та Білорусі

11:35 Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами — відео

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

11:35 Очікується сильна небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:27 У Бєлгороді через вибух зійшов з рейок вантажний поїзд

11:26 Курс долара в Україні — у МВФ озвучили очікування

11:17 В Одесі планують збудувати сонячну електростанцію — подробиці

11:15 Ванат не став найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією — це інший динамівець

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже