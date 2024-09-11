Тренер збірної Чехії зробив несподіваний комплімент команді Реброва

Микола Шапаренко у матчі проти збірної Чехії. Фото: instagram.com/ceskarepre/

У матчі другого туру Ліги Націй збірна Чехії обіграла Україну з рахунком 3:2. Команда Івана Гашека частково реабілітувалась за поразку у минулому поєдинку турніру з Грузією (1:4).

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек поділився думкою про матч з Україною, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна Чехії першою відкрила рахунок у поєдинку з командою Сергія Реброва та контролювала хід зустрічі. Наприкінці поєдинку українські футболісти притиснули суперника до воріт, але не змогли уникнути поразки. Наставник чеської команди вважає, що його підопічні здобули важливу перемогу.

Іван Гашек командує грою чеської команди. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Що Гашек сказав про збірну України

Тренер подякував своїй команді за самовіддачу та бажання боротися до фінального свистка. Іван Гашек визнав, що в останні хвилини матчу його підопічним було важко стримувати тиск збірної України.

Гашек заявив, що поєдинок виявився дуже складним для його команди. Футболісти збірної Чехії не відчували, що грають удома, оскільки на стадіоні переважали українські вболівальники.

Тренерові не сподобалося, що його футболісти дозволили супернику створити багато гольових моментів. Проте рахунок матчу влаштував Івана Гашека.

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