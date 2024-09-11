Зінченко звернувся до вболівальників збірної України із проханням після поразки від Чехії

Олександр Зінченко у складі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Захисник збірної України Олександр Зінченко звернувся до вболівальників після матчу із Чехією. "Синьо-жовті" програли другий поєдинок у Лізі Націй поспіль.

Зінченко взяв на себе відповідальність за поразку національної команди в інтерв'ю Megogo.

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У вівторок, 10 вересня, збірна України програла у Лізі Націй Чехії з рахунком 2:3. Це друга поспіль поразка підопічних Сергія Реброва. Один із лідерів команди Олександр Зінченко визнав, що результат матчу є заслуженим, але звернувся до вболівальників із проханням.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Що сказав Зінченко

Футболіст збірній України подякував за підтримку під час матчів у Чехії. Він заявив, що у певні моменти команда Сергія Реброва почувалася немов удома. Але Зінченку соромно через те, що "синьо-жовті" не зуміли відповісти на цю підтримку позитивним результатом.

Захисник "Арсеналу" приймає критику і вважає її заслуженою. Зінченко пообіцяв, що кожен футболіст збірної України проаналізує свої помилки та зробить висновки про те, що сталося та як уникнути повторень таких результатів.

"Прошу не переводити негатив за результати команди на головного тренера та окремих гравців. Ми залишаємося єдиною командою, і кожен працює для того, щоб досягти позитивного результату. Ми перемагаємо разом і програємо теж разом", — заявив Зінченко.

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