Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины с просьбой после поражения от Чехии

Александр Зинченко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам после матча с Чехией. "Сине-желтые" проиграли второй поединок в Лиге Наций подряд.

Зинченко взял на себя ответственность за поражение национальной команды в интервью Megogo.

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Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проиграла в Лиге Наций Чехии со счетом 2:3. Это второе подряд поражение подопечных Сергея Реброва. Один из лидеров команды Александр Зинченко признал, что результат матча является заслуженным, но обратился к болельщикам с просьбой.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Что сказал Зинченко

Футболист сборной Украины поблагодарил за поддержку во время матчей в Чехии. Он заявил, что в определенные моменты команда Сергея Реброва чувствовала себя словно дома. Но Зинченко стыдно из-за того, что "сине-желтые" не сумели ответить на эту поддержку положительным результатом.

Защитник "Арсенала" принимает критику и считает ее заслуженной. Зинченко пообещал, что каждый футболист сборной Украины проанализирует свои ошибки и сделает выводы о том, что произошло и как избежать повторений таких результатов.

"Прошу не переводить негатив за результаты команды на главного тренера и отдельных игроков. Мы остаемся единой командой, и каждый работает для того, чтобы добиться положительного результата. Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе", — заявил Зинченко.

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