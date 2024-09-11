Вболівальники збірної України кидали стакани та ображали гравців команди

Роман Яремчук під час матчу із Чехією. Фото:

Збірна Чехії обіграла у Празі національну команду України у другому турі Ліги Націй. Після фінального свистка арбітра кілька футболістів у синьо-жовтій формі спробували порозумітися з уболівальниками.

Під час бесіди на підвищених тонах стався неприємний інцидент, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Збірна України програла Чехії з рахунком 2:3. Підопічні Сергія Реброва до самого кінця поєдинку атакували та погрожували воротам суперника, але не зуміли уникнути поразки. Частина вболівальників на трибунах була розчарована підсумковим результатом протистояння.

Віталій Миколенко спілкується із уболівальниками. Фото: скриншот

Конфлікт гравців з уболівальниками

Наступного дня після матчу Чехія — Україна з'явилося відео, на якому деякі фани висувають претензії футболістам "синьо-жовтих". Віталій Миколенко розмовляв з уболівальниками "на підвищених тонах" перед однією з трибун.

Андрій Ярмоленко біля трибуни. Стакан лежить за спиною гравця. Фото: скриншот

Фани дозволили собі нецензурну лексику під час запитання до гравця щодо причин ураження збірної України. Незабаром до Миколенка підійшли Ярмоленко, Яремчук та ще декілька футболістів.

Капітан збірної України попросив захисника "Евертона" повернутись до центру поля, що не сподобалося вболівальникам. Після цього хтось кинув із трибуни стакан в Ярмоленка. Андрій ухилився, а потім разом з рештою гравців пішов від трибуни.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

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