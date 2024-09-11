Шевченко ответил на слухи о возможном увольнении Реброва

Андрей Шевченко на матче сборных Чехии и Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился мнением от выступлений национальной команды в Лиге Наций. Бывший наставник "сине-желтых" прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Реброва.

Шевченко рассказал о главных целях сборной Украины в интервью официальному сайту УАФ.

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Андрей Шевченко поздравил футболистов и тренерский штаб молодежной сборной Украины, которая досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы с футболистами не старше 23 лет. У основной команды дела идут хуже, она проиграла оба первых матча в Лиге Наций.

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Шевченко сказал о Реброве

Глава УАФ видит прогресс в игре сборной Украины. Андрей Шевченко поблагодарил Сергея Реброва, который помог выстроить вертикаль работы всех национальных команд. Президент УАФ считает успехом то, что молодежка и взрослая команды квалифицировались на континентальные турниры.

"Мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него полный карт-бланш на воплощение идей и эксперименты. Неудачные результаты на старте Лиги Наций не изменят нашу стратегию", — заявил Шевченко.

Бывший футболист назвал задачей УАФ выход сборной Украины на чемпионат мира. Шевченко отметил, что двухлетний цикл перед турниром только начался, и работу Реброва будут оценивать согласно итоговому результату. Президент УАФ призвал поддержать главного тренера национальной команды.

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