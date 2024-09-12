Поворознюк угрожает побить журналиста за вопросы о трансферах команды

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент "Ингульца" из Петрового Александр Поворознюк не собирается извиняться перед одним из журналистов за оскорбления. Ранее ему не понравился вопрос представителя СМИ, и он разразился тирадой из матерных слов.

В эфире YouTube-канала Игоря Бурбаса Поворознюк отказался извиняться.

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Поворознюк готов драться

По словам Поворознюка, его разозлило то, что журналист Игорь Лысенко спросил его о возможных трансферах команды уже после того, как окно для переходов было закрыто.

"Если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня воспитывали так: на тупой вопрос всегда будет тупой ответ", — сказал Поворознюк.

Также президент "Ингульца" заявил, что если встретит этого журналиста и он снова будет задавать "тупые", по мнению Поворознюка, вопросы, то он грозится его побить.

"Скажу еще более открыто: если я снова его встречу, и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить", — сказал Поворознюк.

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