Поворознюк угрожает побить журналиста за вопросы о трансферах команды

Поворознюк угрожает набить лицо журналисту, вопрос которого ему не понравился
Президент "Ингульца" из Петрового Александр Поворознюк не собирается извиняться перед одним из журналистов за оскорбления. Ранее ему не понравился вопрос представителя СМИ, и он разразился тирадой из матерных слов.
В эфире YouTube-канала Игоря Бурбаса Поворознюк отказался извиняться.
Ранее Ассоциация спортивных журналистов попросила УАФ и УПЛ оценить высказывания Поворознюка и наказать его.
Поворознюк готов драться
По словам Поворознюка, его разозлило то, что журналист Игорь Лысенко спросил его о возможных трансферах команды уже после того, как окно для переходов было закрыто.
"Если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня воспитывали так: на тупой вопрос всегда будет тупой ответ", — сказал Поворознюк.
Также президент "Ингульца" заявил, что если встретит этого журналиста и он снова будет задавать "тупые", по мнению Поворознюка, вопросы, то он грозится его побить.
"Скажу еще более открыто: если я снова его встречу, и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить", — сказал Поворознюк.
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