Поворознюк устроил скандал, оскорбив журналиста Глывинского в эфире

Поворознюк спросил у бывшего пресс-аташе сборной, работает ли его дочь проституткой
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк устроил очередную словесную перепалку. На этот раз с председателем Ассоциации спортивных журналистов Украины и бывшим пресс-аташе национальной сборной Александром Глывинским.
Случился инцидент в эфире YouTube-канала Игоря Бурбаса.
Поворознюк снова не сдержался
Во время диалога между Поворознюком и Глывинским обсуждался скандал, возникший между президентом "Ингульца" и спортивным журналистом Игорем Лысенко.
Ранее в сети аудиозапись, на которой Поворознюк оскорбил нецензурными выражениями корреспондента проекта "Днепрянин" Лысенко, который брал у него комментарий по ситуации в "Ингульце".
Поворознюк: Послушайте, у вас есть дети?
Глывинский: Да, есть. И что?
Поворознюк: У вас есть дочь?
Глывинский: Да.
Поворознюк: Мне говорили, что ваша дочь — проститутка, это правда?
Глывинский: У вас, наверное, простиутка.
Поворознюк: Ну так какого черта ты тогда п*****шь?
Глывинский: Я не п****у, а разговариваю с тобой, и я тебя не называю никакими словами.
Поворознюк: Что мне ему отвечать?
Глывинский: Так скажи, что закончилось трансферное окно и нечего сказать. Надо обязательно посылать человека?
Поворознюк: Я не знаю, что тебе сказать.
Ранее Глывинский от имени Ассоциации спортивных журналистов призвал УАФ и УПЛ ввести санкции против Поворознюка за оскорбление журналистов.
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