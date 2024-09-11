Поворознюк устроил скандал, оскорбив журналиста Глывинского в эфире

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк устроил очередную словесную перепалку. На этот раз с председателем Ассоциации спортивных журналистов Украины и бывшим пресс-аташе национальной сборной Александром Глывинским.

Случился инцидент в эфире YouTube-канала Игоря Бурбаса.

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Во время диалога между Поворознюком и Глывинским обсуждался скандал, возникший между президентом "Ингульца" и спортивным журналистом Игорем Лысенко.

Ранее в сети аудиозапись, на которой Поворознюк оскорбил нецензурными выражениями корреспондента проекта "Днепрянин" Лысенко, который брал у него комментарий по ситуации в "Ингульце".

Поворознюк: Послушайте, у вас есть дети?

Глывинский: Да, есть. И что?

Поворознюк: У вас есть дочь?

Глывинский: Да.

Поворознюк: Мне говорили, что ваша дочь — проститутка, это правда?

Глывинский: У вас, наверное, простиутка.

Поворознюк: Ну так какого черта ты тогда п*****шь?

Глывинский: Я не п****у, а разговариваю с тобой, и я тебя не называю никакими словами.

Поворознюк: Что мне ему отвечать?

Глывинский: Так скажи, что закончилось трансферное окно и нечего сказать. Надо обязательно посылать человека?

Поворознюк: Я не знаю, что тебе сказать.

Ранее Глывинский от имени Ассоциации спортивных журналистов призвал УАФ и УПЛ ввести санкции против Поворознюка за оскорбление журналистов.

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