Поворознюк влаштував скандал, образивши журналіста Гливинського в ефірі

Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк влаштував чергову словесну суперечку. Цього разу з головою Асоціації спортивних журналістів України та колишнім пресаташе національної збірної Олександром Гливинським.

Трапився інцидент в ефірі YouTube-каналу Ігоря Бурбаса.

Читайте також:

Поворознюк знову не стримався

Під час діалогу між Поворознюком та Гливинським обговорювався скандал, що виник між президентом "Інгульця" та спортивним журналістом Ігорем Лисенком.

Раніше в мережі аудіозапис, на якому Поворознюк образив нецензурними висловами кореспондента проєкту "Дніпрянин" Лисенка, який брав у нього коментар щодо ситуації в "Інгульці".

Поворознюк: Слухайте, у вас є діти?

Гливинський: Так, є. І що?

Поворознюк: У вас є дочка?

Гливинський: Так.

Поворознюк: Мені казали, що ваша дочка — проститутка, це правда?

Гливинський: У вас, мабуть, проститутка.

Поворознюк: Ну так якого біса ти тоді п*****ш?

Гливинський: Я не п****у, а розмовляю з тобою, і я тебе не називаю жодними словами.

Поворознюк: Що мені йому відповідати?

Гливинський: Так скажи, що закінчилося трансферне вікно і нема чого сказати. Потрібно обов'язково посилати людину?

Поворознюк: Я не знаю, що тобі сказати.

Раніше Гливинський від імені Асоціації спортивних журналістів закликав УАФ та УПЛ запровадити санкції проти Поворознюка за образу журналіста.

Нагадаємо, Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва.

Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами.

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.