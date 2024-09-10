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На Поворознюка вимагають накласти санкції за образу журналіста

10 вересня 2024 16:12
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Поворознюка хочуть покарати за образу журналіста: АСЖУ звернулась до УАФ
Олександр Поворознюк. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Президент  футбольного клубу "Інгулець" з Петрового Олександр Поворознюк образив журналіста. Саме з цієї причини проти нього вимагають вжити санкцій.

Відповідне прохання направила Асоціація спортивних журналістів України до УАФ та УПЛ.

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АСЖУ направила звернення до президента УПЛ Євгена Дикого та до голови Комітету УАФ з етики та чесної гри Андрія Давиденка.

В АСЖУ звернули увагу функціонерів на оприлюднений в мережі аудіозапис, на якому Поворознюк образив нецензурними виразами кореспондента проекту "Дніпрянин" Ігоря Лисенка, який брав у нього коментар щодо ситуації в "Інгульці".

"АСЖУ звертається до Комітету УАФ з етики та чесної гри із проханням провести службове розслідування та надати правову оцінку висловлюванням офіційної особи футбольного клубу "Інгулець" — члена Української Прем’єр-Ліги Олександра Поворознюка та застосувати відповідні санкції за образу честі й гідності журналіста.

На наше переконання, брутальна манера поведінки та спілкування з використанням нецензурної лайки є неприйнятною та аморальною формою не лише у площині "журналіст — співрозмовник", а й у контексті спілкування будь-яких членів суспільства", — йдеться в заяві президента АСЖУ Олександра Гливинського.

Раніше Поворознюк погодився не знімати "Інгулець" з УПЛ після того, як ліга поставила йому свій ультиматум. Тепер клуб до зимньої перерви гратиме виїздні матчі поки вирішується питання з їх ареною, яку не хочуть вводити в експлуатацію.

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журналісти футбол Олександр Поворознюк Інгулець

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