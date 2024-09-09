УПЛ висунула "Інгульцю" новий ультиматум для участі в чемпіонаті

УПЛ відповіла на ультиматум від Інгульця — Поворознюку дали вибір
Футбольні клуби Української прем’єр-ліги зустрілися у Києві через ультиматум президента "Інгульця" Олександра Поворознюка. Раніше клуб вирішив знятися з УПЛ через рішення УАФ та УПЛ не дозволяти експлуатувати новий стадіон в Петровому.
В УПЛ більшість клубів вирішили відповісти "Інгульцю" іншим ультиматумом, повідомило ТаТоТаке.
Рішення УПЛ щодо "Інгульця"
З 16 клубів сім утрималось, а "Інгулець" не голосував щодо себе. Інші вісім підтримали рішення, яке надало клубу із Петрового шанс залишитись в УПЛ.
Згідно з рішенням, "Інгулець" 14 вересня може провести замість домашнього виїзний матч з "Чорноморцем" в Одесі, або ж зіграє гру на своєму запасному стадіоні "Гірник" в Кривому Розі.
Якщо "Інгулець" вибере ці варіанти, то отримає два тижні на розв’язання проблеми зі своєю новою ареною в Петровому.
Наразі клубу необхідно отримати в Державній інспекції архітектури та містобудування України акт про відповідність спортивної споруди технічним нормам.
Якщо "Інгулець" не дасть відповідь упродовж доби, то буде знятий з чемпіонату України.
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