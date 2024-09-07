Поворознюк підтверджує зняття Інгульця з УПЛ через рішення УАФ

Поворознюк підтвердив, що знімає Інгулець із УПЛ
Президент "Інгульця" із Петрового Олександр Поворознюк знімає команду з Української прем'єр-ліги. Причина у тому, що команді не дають грати на новому стадіоні.
Про поставлену крапку навколо майбутнього "Інгульця" Поворознюк розповів в інтерв'ю Sport.ua.
На "Інгульці" в УПЛ поставлено крапку
В УАФ та УПЛ заборонили "Інгульцю" зіграти перший матч на новому стадіоні, оскільки арену досі офіційно не ввели в експлуатацію.
Поворознюк розповів, що на стадіоні є все для гри у футбол, а не вводять арену в експлуатацію, аби отримати вигоду від нього.
Тому президент "Інгульця" поставив ультиматум УАФ та УПЛ, де пообіцяв зняти команду, якщо 14 вересня їм не дозволять зіграти з "Чорноморцем" у Петровому.
Очевидно, що йому доведеться вдатися до такого кроку, оскільки УАФ та УПЛ офіційно відмовили у використанні арени.
"Відповіді нам уже надали. Усі листи у мене на руках. Нам не дозволяють грати на власній домашній арені — і все. Їх мені вже надіслали. З Комітетом з питань стадіонів і безпеки проведення змагань УАФ ми постійно переписувалися. Учора від нього отримали остаточну відповідь, що нам заборонено грати. А сьогодні відповідь такого ж змісту надійшла і з УПЛ. Ось і все", — заявив Поворознюк.
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