Поворознюк подтверждает снятие Ингульца из УПЛ из-за решения УАФ

Поворознюк подтвердил, что снимает Ингулец из УПЛ
Президент "Ингульца" из Петрового Александр Поворознюк снимает команду из Украинской премьер-лиги. Причина в том, что команде не дают играть на новом стадионе.
О поставленной точке вокруг будущего "Ингульца" Поворознюк рассказал в интервью Sport.ua.
На "Ингульце" в УПЛ поставлена точка
В УАФ и УПЛ запретили "Ингульцу" сыграть первый матч на новом стадионе, поскольку арену до сих пор официально не ввели в эксплуатацию.
Поворознюк рассказал, что на стадионе есть все для игры в футбол, а не вводят арену в эксплуатацию, чтобы получить от него выгоду.
Поэтому президент "Ингульца" поставил ультиматум перед УАФ и УПЛ, где пообещал снять команду, если 14 сентября им не позволят сыграть с "Черноморцем" в Петрово.
Очевидно, что ему придется пойти на такой шаг, поскольку УАФ и УПЛ официально отказали в использовании арены.
"Ответы нам уже дали. Все письма у меня на руках. Нам не позволяют играть на своей домашней арене — и все. Их мне уже прислали. С Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ мы постоянно переписывались. Вчера от него получили окончательный ответ, что нам запрещено играть. А сегодня ответ такого же содержания пришел и из УПЛ. Вот и все", — заявил Поворознюк.
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