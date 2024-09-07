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Поворознюк подтвердил, что снимает Ингулец из УПЛ

7 сентября 2024 12:24
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Поворознюк подтверждает снятие Ингульца из УПЛ из-за решения УАФ
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Президент "Ингульца" из Петрового Александр Поворознюк снимает команду из Украинской премьер-лиги. Причина в том, что команде не дают играть на новом стадионе.

О поставленной точке вокруг будущего "Ингульца" Поворознюк рассказал в интервью Sport.ua.

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На "Ингульце" в УПЛ поставлена точка

В УАФ и УПЛ запретили "Ингульцу" сыграть первый матч на новом стадионе, поскольку арену до сих пор официально не ввели в эксплуатацию.

Поворознюк рассказал, что на стадионе есть все для игры в футбол, а не вводят арену в эксплуатацию, чтобы получить от него выгоду.

Поэтому президент "Ингульца" поставил ультиматум перед УАФ и УПЛ, где пообещал снять команду, если 14 сентября им не позволят сыграть с "Черноморцем" в Петрово.

Очевидно, что ему придется пойти на такой шаг, поскольку УАФ и УПЛ официально отказали в использовании арены.

"Ответы нам уже дали. Все письма у меня на руках. Нам не позволяют играть на своей домашней арене — и все. Их мне уже прислали. С Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ мы постоянно переписывались. Вчера от него получили окончательный ответ, что нам запрещено играть. А сегодня ответ такого же содержания пришел и из УПЛ. Вот и все", — заявил Поворознюк.

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УАФ футбол УПЛ Александр Поворознюк Ингулец

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