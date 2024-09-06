Александр Поворознюк разозлился на функционеров УАФ и снял Ингулец с УПЛ

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

В Украинской премьер-лиге назревает очередной скандал. Он может закончиться снятием "Ингульца" из УПЛ.

Между владельцем клуба Александром Поворознюком и руководством УАФ возник конфликт, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Письмо "Ингульца" в УПЛ. Фото: Игорь Бурбас

Поворознюк поставил ультиматум

Конфликт произошел из-за готовности нового стадиона "Ингульца" в Петровом. 14 сентября клуб должен принимать на новой арене "Черноморец" в рамках шестого тура УПЛ.

Планировалось, что первый домашний матч "Ингульца" пройдет в Петровом, но 6 сентября Комитет аттестации стадионов УАФ направил в клуб письмо, где не разрешил играть на новой арене.

Поворознюк в ответ угрожает снять команду с чемпионата, если им не разрешат играть на новой арене. В сети даже появилось письмо к УПЛ, где "Ингулец" заявил о снятии с турнира.

Отметим, что строительные работы на новом стадионе "Ингульца" завершены.

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