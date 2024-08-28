Все матчи УПЛ теперь будут транслироваться на UPL TV

Игрок "Динамо" на поле. Фото: fc.dynamo.kyiv

Футбольные клубы "Динамо" и "Заря" присоединились к проекту UPL TV. Теперь все матчи Украинской Премьер-Лиги будут транслироваться на этом сервисе.

Об этом говорится на сайте УПЛ.

Читайте также:

Динамо и Заря присоединились к UPL TV

Отмечается, что теперь все футбольные клубы УПЛ присоединились к проекту.

Футбольные болельщики на трибунах. Фото: fc.dynamo.kyiv

"Все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV — отличная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой благодаря объединению усилий для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшения инфраструктуры и прогресса Чемпионата Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Николаю предложили выгодный контракт в одном из популярнейших клубов Италии.

Роналду и Зидан будут снова работать в одном клубе — что известно.

Милевский раскритиковал Шовковского из-за замен в матче "Динамо" с "РБ Зальцбург".

Лунин принял решение о том, где будет играть – это не Реал.