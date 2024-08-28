Усі матчі УПЛ відтепер транслюватимуться на UPL TV

UPL TV отримало повний телепул на трансляції УПЛ — Динамо та Зоря доєднались до проєкту
Футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" доєднались до проєкту UPL TV. Тож тепер усі матчі Української Прем’єр-Ліги будуть транслюватися на цьому сервісі.
Про це йдеться на сайті УПЛ.
Динамо та Зоря доєднались до UPL TV
Зазначається, що тепер всі футбольну клуби УПЛ приєднались до проєкту.
"Всі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться у майбутнє разом, а UPL TV — чудова платформа для розвитку і популяризації Чемпіонату України, на якій, завдяки об’єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу Чемпіонату України", — йдеться у повідомленні.
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