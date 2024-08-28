Усі матчі УПЛ відтепер транслюватимуться на UPL TV

Гравець "Динамо" на полі. Фото: fc.dynamo.kyiv

Футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" доєднались до проєкту UPL TV. Тож тепер усі матчі Української Прем’єр-Ліги будуть транслюватися на цьому сервісі.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

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Динамо та Зоря доєднались до UPL TV

Зазначається, що тепер всі футбольну клуби УПЛ приєднались до проєкту.

Футбольні вболівальники на трибунах. Фото: fc.dynamo.kyiv

"Всі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться у майбутнє разом, а UPL TV — чудова платформа для розвитку і популяризації Чемпіонату України, на якій, завдяки об’єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу Чемпіонату України", — йдеться у повідомленні.

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