Олександр Поворознюк розізлився на функціонерів УАФ та зняв Інгулець з УПЛ

Поворознюк погрожує зняти свій футбольний клуб з УПЛ
В Українській прем’єр-лізі назріває черговий скандал. Він може закінчитися зняттям з УПЛ "Інгульця".
Між власником клубу Олександром Поворознюком та керівництвом УАФ виник конфлікт, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Поворознюк поставив ультиматум
Конфлікт стався через готовність нового стадіону "Інгульця" в Петровому. 14 вересня клуб має приймати на новій арені "Чорноморець" в рамках шостого туру УПЛ.
Планувалось, що перший домашній матч "Інгульця" пройде в Петровому, але 6 вересня Комітет атестації стадіонів УАФ направив в клуб листа, де не дозволив грати на новій арені.
Поворознюк у відповідь погрожує зняти команду з чемпіонату, якщо їм не дозволять грати на новій арені. В мережі навіть з’явився лист до УПЛ, де "Інгулець" заявив про зняття з турніру.
Зазначимо, що будівельні роботи на новому стадіоні "Інгульця" завершені.
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