УПЛ выдвинула "Ингульцу" новый ультиматум для участия в чемпионате

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: УНИАН

Футбольные клубы Украинской премьер-лиги встретились в Киеве из-за ультиматума президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Ранее клуб решил сняться с УПЛ из-за решений УАФ и УПЛ не разрешать эксплуатировать новый стадион в Петровом.

В УПЛ большинство клубов решили ответить "Ингульцу" другим ультиматумом, сообщило ТаТоТаке.

Читайте также:

Матч "Ингульца" против "Кривбасса" в УПЛ. Фото: "Кривбасс"

Решение УПЛ по "Ингульцу"

Из 16 клубов семь воздержались, а "Ингулец" не голосовал за себя. Остальные восемь поддержали решение, которое дало клубу из Петрово шанс остаться в УПЛ.

Согласно решению, "Ингулец" 14 сентября может провести вместо домашнего выездной матч с "Черноморцем" в Одессе, или же сыграет игру на своем запасном стадионе "Горняк" в Кривом Роге.

Если "Ингулец" выберет эти варианты, то получит две недели на решение проблемы со своей новой ареной в Петровом.

В настоящее время клубу необходимо получить в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины акт о соответствии спортивного сооружения техническим нормам.

Если "Ингулец" не ответит в течение суток, то будет снят с чемпионата Украины.

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.

Чехия примет Украину — букмекеры удивили прогнозом на игру Лиги Наций.

Закрывайте весь чемпионат — Вернидуб прокомментировал проведение матчей в Кривом Роге.

Маркевич посоветовал Реброву изменить состав сборной Украины на матч с Чехией.