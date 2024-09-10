Поворознюка хотят наказать за оскорбление журналиста: АСЖУ обратилась в УАФ

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент футбольного клуба "Ингулец" из Петрового Александр Поворознюк оскорбил журналиста. Именно по этой причине против него требуют принять санкции.

Соответствующую просьбу направила Ассоциация спортивных журналистов Украины в УАФ и УПЛ.

Читайте также:

Видео оскорблениями от Поворознюка — 18+:

Поворознюка хотят наказать за мат в сторону журналиста

АСЖУ направила обращение к президенту УПЛ Евгению Дикому и к председателю Комитета УАФ по этике и честной игре Андрею Давиденко.

В АСЖУ обратили внимание функционеров на обнародованную в сети аудиозапись, на которой Поворознюк оскорбил нецензурными выражениями корреспондента проекта "Днепрянин" Игоря Лысенко, который брал у него комментарий по ситуации в "Ингульце".

"АСЖУ обращается в Комитет УАФ по этике и честной игре с просьбой провести служебное расследование и дать правовую оценку высказываниям официального лица футбольного клуба "Ингулец" — члена Украинской Премьер-Лиги Александра Поворознюка и применить соответствующие санкции за оскорбление чести и достоинства журналиста.

По нашему убеждению, брутальная манера поведения и общения с использованием нецензурной брани является неприемлемой и аморальной формой не только в плоскости "журналист — собеседник", но и в контексте общения любых членов общества", — говорится в заявлении президента АСЖУ Александра Гливинского.

Ранее Поворознюк согласился не снимать "Ингулец" с УПЛ после того, как лига поставила ему свой ультиматум. Теперь клуб до зимнего перерыва будет играть выездные матчи, пока решается вопрос с их ареной, которую не хотят вводить в эксплуатацию.

Напомним, Мудрик останется в "Челси" — Мареска назвал условие.

Тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.

Чехия примет Украину — букмекеры удивили прогнозом на игру Лиги Наций.

Ребров убрал из заявки сборной Украины на матч с Чехией важного футболиста.