Поворознюка хотят наказать за оскорбление журналиста: АСЖУ обратилась в УАФ

На Поворознюка требуют наложить санкции за оскорбление журналиста
Президент футбольного клуба "Ингулец" из Петрового Александр Поворознюк оскорбил журналиста. Именно по этой причине против него требуют принять санкции.
Соответствующую просьбу направила Ассоциация спортивных журналистов Украины в УАФ и УПЛ.
Видео оскорблениями от Поворознюка — 18+:
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АСЖУ направила обращение к президенту УПЛ Евгению Дикому и к председателю Комитета УАФ по этике и честной игре Андрею Давиденко.
В АСЖУ обратили внимание функционеров на обнародованную в сети аудиозапись, на которой Поворознюк оскорбил нецензурными выражениями корреспондента проекта "Днепрянин" Игоря Лысенко, который брал у него комментарий по ситуации в "Ингульце".
"АСЖУ обращается в Комитет УАФ по этике и честной игре с просьбой провести служебное расследование и дать правовую оценку высказываниям официального лица футбольного клуба "Ингулец" — члена Украинской Премьер-Лиги Александра Поворознюка и применить соответствующие санкции за оскорбление чести и достоинства журналиста.
По нашему убеждению, брутальная манера поведения и общения с использованием нецензурной брани является неприемлемой и аморальной формой не только в плоскости "журналист — собеседник", но и в контексте общения любых членов общества", — говорится в заявлении президента АСЖУ Александра Гливинского.
Ранее Поворознюк согласился не снимать "Ингулец" с УПЛ после того, как лига поставила ему свой ультиматум. Теперь клуб до зимнего перерыва будет играть выездные матчи, пока решается вопрос с их ареной, которую не хотят вводить в эксплуатацию.
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