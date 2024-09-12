Тібо Куртуа радий продовженню контракту з Луніним, який залишиться в Реалі

Стала відома реакція Куртуа на продовження контракту з Луніним
Після довгих місяців у переговорному процесі український голкіпер Андрій Лунін продовжив контракт із мадридським "Реалом". При цьому футболісту буде відведено роль запасного воротаря.
Слова з реакцією основного голкіпера Тібо Куртуа опублікував портал Defensa Central.
Зазначимо, що в клубі першим номером є Куртуа, а Луніну відводять лише роль резервного воротаря і поки що невідомо, коли становище українця зміниться.
Реакція Куртуа на контракт Луніна
Куртуа виявився радий тому, що у нього на підстрахування залишився Лунін, до якого він звик.
"Лунін — це відмінний партнер і чудовий воротар", — сказав Куртуа.
На цю мить відомо, що 25-річний українець підписав контракт із "Реалом" до літа 2028 року. Починаючи з 2025 року, на українця діятиме клаусула у розмірі 35 млн євро.
Цього сезону Лунін ще не виходив на поле.
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