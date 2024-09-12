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Стала відома реакція Куртуа на продовження контракту з Луніним

12 вересня 2024 08:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Тібо Куртуа радий продовженню контракту з Луніним, який залишиться в Реалі
Тібо Куртуа під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Після довгих місяців у переговорному процесі український голкіпер Андрій Лунін продовжив контракт із мадридським "Реалом". При цьому футболісту буде відведено роль запасного воротаря.

Слова з реакцією основного голкіпера Тібо Куртуа опублікував портал Defensa Central.

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Зазначимо, що в клубі першим номером є Куртуа, а Луніну відводять лише роль резервного воротаря і поки що невідомо, коли становище українця зміниться.

Тібо Куртуа та Андрій Лунін
Тібо Куртуа та Андрій Лунін. Фото: x.com/Ahmad_RMFC

Реакція Куртуа на контракт Луніна

Куртуа виявився радий тому, що у нього на підстрахування залишився Лунін, до якого він звик.

"Лунін — це відмінний партнер і чудовий воротар", — сказав Куртуа.

На цю мить відомо, що 25-річний українець підписав контракт із "Реалом" до літа 2028 року. Починаючи з 2025 року, на українця діятиме клаусула у розмірі 35 млн євро.

Цього сезону Лунін ще не виходив на поле.

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футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа українські легіонери (футбол)

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