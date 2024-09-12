Тибо Куртуа рад продлению контракта с Луниным, который останется в Реале

Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

После долгих месяцев в переговорном процессе украинский голкипер Андрей Лунин продлил контракт с мадридским "Реалом". При этом футболисту будет отведена роль запасного вратаря.

Слова с реакцией основного голкипера Тибо Куртуа опубликовал портал Defensa Central.

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Отметим, что в клубе первым номером является Куртуа, а Лунину отводят лишь роль резервного вратаря и пока неизвестно, когда положение украинца изменится.

Тибо Куртуа и Андрей Лунин. Фото: x.com/Ahmad_RMFC

Реакция Куртуа на контракт Лунина

Куртуа оказался рад тому, что у него на подстраховке остался Лунин, к которому он привык.

"Лунин — это отличный партнер и прекрасный вратарь", — сказал Куртуа.

На текущий момент известно, что 25-летний украинец подписал контракт с "Реалом" до лета 2028 года. Начиная с 2025 года, на украинца будет действовать клаусула в размере 35 млн евро.

В текущем сезоне Лунин еще не выходил на поле.

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