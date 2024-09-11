Лунин и Реал согласовали, будут ли продлевать новый контракт

Лунин и Реал готовят обращение к болельщикам — о чем идет речь
Украинский футболист Андрей Лунин и мадридский "Реал" договорились о продлении контракта еще четыре года. Об этом будет официально объявлено в ближайшее время.
Такое заявление сделали в издании Marca.
Соглашение Лунина и Реала
Отмечается, что голкипер и мадридский клуб договорились о новом контракте, рассчитанном на четыре года. Официальное объявление на этот счет появится в ближайшие дни.
Также в материале говорится, что продление контракта — это своеобразный жест доверия к игроку со стороны руководства клуба.
Известно, что раньше Лунин размышлял над тем, продлевать ли ему контракт с клубом, ведь его беспокоило количество игрового времени после того, как вернулся Тибо Куртуа. Однако источник уверяет, что в итоге голкипер решил согласиться и принять соглашение.
Всего за испанский клуб он провел 48 матчей (пропустил 51 гол) и выиграл десять трофеев. В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле в официальных матчах. Трансфермаркт оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
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