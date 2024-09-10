Лунін влітку перейде з Реалу до іншого іспанського клубу

Лунін залишиться в Мадриді, але Реал це не влаштовує — що відомо
Голкіпер збірної України Андрій Лунін обирає новий клуб Він не збирається підписувати новий контракт із "Реалом".
Лунін не виключає того, що продовжить виступати у чемпіонаті Іспанії, повідомляє ESPN.
Андрій Лунін відхилив пропозицію "Реала" продовжити контракт, термін дії якого спливає влітку 2025 року. Журналісти писали, що українець хоче перейти до англійського клубу, але головним претендентом на голкіпера є іспанська команда.
Лунін залишиться в Іспанії
Головним претендентом на українського воротаря є мадридський "Атлетіко". Тренер столичної команди Дієго Сімеоне давно стежить за розвитком кар'єри Андрія Луніна. Він хоче переманити голкіпера, який має замінити в "Атлетіко" Яна Облака.
Сімеоне пообіцяв Луніну чесну конкуренцію, тоді як у "Реалі" чітко заявили, що "першим номером" команди буде бельгієць Куртуа. У перспективі саме українець має на постійній основі замінити нинішнього воротаря "Атлетіко" в основному складі.
Агент голкіпера Жорже Мендеш уже веде переговори з керівництвом "матрацників". Вже у грудні 2024 року до цього процесу зможе офіційно підключитись і сам Лунін.
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