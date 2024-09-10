Лунін влітку перейде з Реалу до іншого іспанського клубу

Андрій Лунін на розминці. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін обирає новий клуб Він не збирається підписувати новий контракт із "Реалом".

Лунін не виключає того, що продовжить виступати у чемпіонаті Іспанії, повідомляє ESPN.

Читайте також:

Андрій Лунін відхилив пропозицію "Реала" продовжити контракт, термін дії якого спливає влітку 2025 року. Журналісти писали, що українець хоче перейти до англійського клубу, але головним претендентом на голкіпера є іспанська команда.

Андрій Лунін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін залишиться в Іспанії

Головним претендентом на українського воротаря є мадридський "Атлетіко". Тренер столичної команди Дієго Сімеоне давно стежить за розвитком кар'єри Андрія Луніна. Він хоче переманити голкіпера, який має замінити в "Атлетіко" Яна Облака.

Сімеоне пообіцяв Луніну чесну конкуренцію, тоді як у "Реалі" чітко заявили, що "першим номером" команди буде бельгієць Куртуа. У перспективі саме українець має на постійній основі замінити нинішнього воротаря "Атлетіко" в основному складі.

Агент голкіпера Жорже Мендеш уже веде переговори з керівництвом "матрацників". Вже у грудні 2024 року до цього процесу зможе офіційно підключитись і сам Лунін.

Нагадаємо, дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Мудрик залишиться в "Челсі" — Мареска назвав умову.

Тренер збірної України розкритикував гру Трубіна після поразки у Лізі Націй.

Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо.

Ребров прибрав із заявки збірної України на матч із Чехією важливого футболіста.