Лунин летом перейдет из Реала в другой испанский клуб

Андрей Лунин на разминке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выбирает новый клуб. Он не собирается подписывать новый контракт с "Реалом".

Лунин не исключает того, что продолжит выступать в чемпионате Испании, сообщает ESPN.

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Андрей Лунин отклонил предложение "Реала" продлить контракт, срок действия которого истекает летом 2025 года. Журналисты писали, что украинец хочет перейти в английский клуб, но главным претендентом на голкипера является испанская команда.

Андрей Лунин работает с мячом. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин останется в Испании

Главным претендентом на украинского вратаря является мадридский "Атлетико". Тренер столичной команды Диего Симеоне давно следит за развитием карьеры Андрея Лунина. Он хочет переманить голкипера, который должен заменить в "Атлетико" Яна Облака.

Симеоне пообещал Лунину честную конкуренцию, тогда как в "Реале" четко заявили, что "первым номером" команды будет бельгиец Куртуа. В перспективе именно украинец должен на постоянной основе заменить нынешнего вратаря "Атлетико" в основном составе.

Агент голкипера Жорже Мендеш уже ведет переговоры с руководством "матрасников". Уже в декабре 2024 года к этому процессу сможет официально подключиться и сам Лунин.

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