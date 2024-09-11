Лунін та Реал узгодили, чи будуть продовжувати новий контракт

Андрій Лунін. Фото: ФК Реал

Український футболіст Андрій Лунін та мадридський "Реал" домовились про продовження контракту ще на чотири роки. Про це буде офіційно оголошено найближчим часом.

Таку заяву зробили у виданні Marca.

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Зазначається, що голкіпер та мадридський клуб домовились про новий контракт, розрахований на чотири роки. Офіційне оголошення з цього приводу зʼявиться найближчими днями.

Також у матеріалі йдеться, що продовження контракту — це своєрідний жест довіри до гравця з боку керівництва клубу.

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Відомо, що раніше Лунін роздумував над тим, чи продовжувати йому контракт із клубом, адже його турбувала кількість ігрового часу після того, як повернувся Тібо Куртуа. Проте джерело запевняє, що голкіпер в результаті вирішив погодитись та прийняти угоду.

Усього за іспанський клуб він провів 48 матчів (пропустив 51 гол) та виграв десять трофеїв. В цьому сезоні він ще не виходив на поле в офіційних матчах. Трансфермаркт оцінює футболіста у 25 мільйонів євро.

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