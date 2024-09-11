Лунін та Реал узгодили, чи будуть продовжувати новий контракт

Лунін та Реал готують звернення до вболівальників — про що йдеться
Український футболіст Андрій Лунін та мадридський "Реал" домовились про продовження контракту ще на чотири роки. Про це буде офіційно оголошено найближчим часом.
Таку заяву зробили у виданні Marca.
Угода Луніна і Реала
Зазначається, що голкіпер та мадридський клуб домовились про новий контракт, розрахований на чотири роки. Офіційне оголошення з цього приводу зʼявиться найближчими днями.
Також у матеріалі йдеться, що продовження контракту — це своєрідний жест довіри до гравця з боку керівництва клубу.
Відомо, що раніше Лунін роздумував над тим, чи продовжувати йому контракт із клубом, адже його турбувала кількість ігрового часу після того, як повернувся Тібо Куртуа. Проте джерело запевняє, що голкіпер в результаті вирішив погодитись та прийняти угоду.
Усього за іспанський клуб він провів 48 матчів (пропустив 51 гол) та виграв десять трофеїв. В цьому сезоні він ще не виходив на поле в офіційних матчах. Трансфермаркт оцінює футболіста у 25 мільйонів євро.
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