Мирча Луческу возвращается в Киев для операции на правом бедре

Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер сборной Румынии, 79-летний Мирча Луческу на определенный период вернется в Киев. Это связано со здоровьем тренера.

О возвращении Луческу сообщил портал Digi Sport.

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Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев

Луческу нужна операция

По информации источника, в Луческе в Киеве запланирована операция на правом бедре.

Тренер доверился именно украинским врачам потому, что в прошлый раз именно в Киеве ему провели удачную идентичную операцию на левом бедре.

Тогда Мирча остался доволен работой украинцев, поскольку очень быстро смог восстановиться и вернуться в тренировочный процесс с киевским "Динамо", которое тогда возглавлял.

Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев

Отметим, что на правом бедре, как ранее и на левом у Луческу возник коксартроз — это хроническое заболевание сустава.

Луческу должны были прооперировать раньше, но из-за решения возглавить сборную Румынии он перенес процедуру.

Луческу предстоит восстановиться до 12 октября, когда сборная Румынии в Лиге Наций сыграет против Кипра.

В первых двух турах Лиги Наций, ставших первыми для Луческу во главе сборной, они обыграли Косово (3:0) и Литву (3:1).

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