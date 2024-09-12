Жена футболиста Ефима Конопли поразила фанатов откровенным фото

Жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенной фотосессии
Супруга правого защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли продолжает радовать публику. Девушка активно ведет свои социальные сети.
В своей последней публикации в Instagram Анастасия Конопля (Гладун) опубликовала очередное яркое фото.
Анастасия пока еще набирает свою аудиторию в социальных сетях. Пока у нее немногим больше 11 тысяч подписчиков, но, если судить по публикациям, она стремится увеличить их количество.
Жена Конопли показала свои формы
В последней публикации Анастасия предстала перед публикой в ярком блестящем серебристом костюме из пиджака и шорт.
Но главной фишкой на фото стало ее белье, которое пиджак не скрывал, а подчеркивал.
Свое фото супруга футболиста подписала странной фразой, которую, вероятно, поймут лишь ее близкие люди.
"Кажется, мы стали забывать…" — написала девушка.
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