Жена футболиста Ефима Конопли поразила фанатов откровенным фото

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Супруга правого защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли продолжает радовать публику. Девушка активно ведет свои социальные сети.

В своей последней публикации в Instagram Анастасия Конопля (Гладун) опубликовала очередное яркое фото.

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Анастасия пока еще набирает свою аудиторию в социальных сетях. Пока у нее немногим больше 11 тысяч подписчиков, но, если судить по публикациям, она стремится увеличить их количество.

Юхим и Анастасия Конопли. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Жена Конопли показала свои формы

В последней публикации Анастасия предстала перед публикой в ярком блестящем серебристом костюме из пиджака и шорт.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Но главной фишкой на фото стало ее белье, которое пиджак не скрывал, а подчеркивал.

Свое фото супруга футболиста подписала странной фразой, которую, вероятно, поймут лишь ее близкие люди.

"Кажется, мы стали забывать…" — написала девушка.

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