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Дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій фотосесії

12 вересня 2024 07:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дружина футболіста Юхима Коноплі вразила фанатів відвертим фото
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі продовжує радувати публіку. Дівчина активно веде свої соціальні мережі.

У своїй останній публікації в Instagram Анастасія Конопля (Гладун) опублікувала чергове яскраве фото.

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Анастасія поки що набирає свою аудиторію у соціальних мережах. Наразі у неї трохи більше як 11 тисяч підписників, але, якщо судити з публікацій, вона прагне збільшити їхню кількість.

Анастасія Конопля
Юхим та Анастасія Коноплі. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Дружина Коноплі показала свої форми

В останній публікації Анастасія постала перед публікою у яскравому блискучому сріблястому костюмі з піджака та шортів.

Анастасія Конопля
Анастасія Коноплі. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Але головною фішкою на фото стала її білизна, яку піджак не приховував, а підкреслював.

Своє фото дружина футболіста підписала дивною фразою, яку, певно, зрозуміють лише її близькі люди.

"Здається, ми почали забувати..." — написала дівчина.

Нагадаємо, Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва. 

Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами. 

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар дружини футболістів Юхим Конопля

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