Дружина футболіста Юхима Коноплі вразила фанатів відвертим фото

Дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій фотосесії
Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі продовжує радувати публіку. Дівчина активно веде свої соціальні мережі.
У своїй останній публікації в Instagram Анастасія Конопля (Гладун) опублікувала чергове яскраве фото.
Анастасія поки що набирає свою аудиторію у соціальних мережах. Наразі у неї трохи більше як 11 тисяч підписників, але, якщо судити з публікацій, вона прагне збільшити їхню кількість.
Дружина Коноплі показала свої форми
В останній публікації Анастасія постала перед публікою у яскравому блискучому сріблястому костюмі з піджака та шортів.
Але головною фішкою на фото стала її білизна, яку піджак не приховував, а підкреслював.
Своє фото дружина футболіста підписала дивною фразою, яку, певно, зрозуміють лише її близькі люди.
"Здається, ми почали забувати..." — написала дівчина.
Нагадаємо, Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва.
Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами.
Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.
Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.
Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.
Читайте Новини.LIVE!