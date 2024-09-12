Дружина футболіста Юхима Коноплі вразила фанатів відвертим фото

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі продовжує радувати публіку. Дівчина активно веде свої соціальні мережі.

У своїй останній публікації в Instagram Анастасія Конопля (Гладун) опублікувала чергове яскраве фото.

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Анастасія поки що набирає свою аудиторію у соціальних мережах. Наразі у неї трохи більше як 11 тисяч підписників, але, якщо судити з публікацій, вона прагне збільшити їхню кількість.

Юхим та Анастасія Коноплі. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Дружина Коноплі показала свої форми

В останній публікації Анастасія постала перед публікою у яскравому блискучому сріблястому костюмі з піджака та шортів.

Анастасія Коноплі. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Але головною фішкою на фото стала її білизна, яку піджак не приховував, а підкреслював.

Своє фото дружина футболіста підписала дивною фразою, яку, певно, зрозуміють лише її близькі люди.

"Здається, ми почали забувати..." — написала дівчина.

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