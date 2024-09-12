Трубин перейдет в английский клуб летом следующего года

Анатолий Трубин в игре за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Руководство португальской "Бенфики" провело предварительные переговоры с английским "Манчестер Юнайтед". Два клуба обсудили возможный трансфер вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.

"Красные дьяволы" уже полгода интересуются молодым футболистом "орлов", сообщает A Bola.

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Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" летом 2023 года. Он сразу же стал основным вратарем португальской команды и привлек внимание грандов европейского футбола. "Орлы" получили уже несколько запросов о трансфере игрока, но решили оставить голкипера в команде еще на сезон.

Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: Reuters/David W Cerny

Детали будущего трансфера

Контракт Трубина с "Бенфикой" действует до лета 2028 года. Это означает, что португальцы могут просить у потенциальных покупателей любую сумму отступных за своего футболиста. "Орлы" хотят заработать на трансфере Трубина 45 млн евро, но "Манчестер Юнайтед" хочет снизить цену.

У клубов есть целый год на то, чтобы согласовать трансфер. Несмотря на интерес со стороны других команд, "Манчестер Юнайтед" собирается договориться с "Бенфикой" о переходе Трубина до конца сезона 2024/2025. Тренерский штаб английской команды хочет заменить Андре Онана, чья игра в воротах давно подвергается критике.

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