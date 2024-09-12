Ярослава Магучих нацелена на третий трофей Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Бельгии 13 сентября стартует финал "Бриллиантовой лиги" на Мемориале Иво Ван Дамме. Соревнования примет стадион короля Бодуэна в Брюсселе.

Перед стартом мемориала организаторы опубликовали комментарий олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Ярославы Магучих.

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Магучих идет за победой на своем третьем финале "Бриллиантовой лиги" подряд. В 2022-м она победила в Цюрихе, Швейцария, а в 2023-м — в Юджине, США.

Магучих не намерена никому отдавать победу

По словам Магучих, Мемориал Ван Дамме является одним из ее любимых турниров. Украинка трижды становилась его победителем.

"Мемориал Ван Дамме — одно из моих любимых соревнований. Борьба будет ожесточtнной, но я готова выложиться на полную, потому что хочу выиграть свой третий трофей "Бриллиантовой лиги", — сказала Ярослава.

Отметим, что в текущем сезоне Магучих участвовала на четырех этапах "Бриллиантовой лиги" и все выиграла. К тому же она в Париже установила новый мировой рекорд — 2,10 м.

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