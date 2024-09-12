Ярослава Магучіх націлена на третій трофей Діамантової ліги у Брюсселі

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У Бельгії 13 вересня стартує фінал "Діамантової ліги" на Меморіалі Іво Ван Дамме. Змагання прийме стадіон короля Бодуена у Брюсселі.

Перед стартом меморіалу організатори опублікували коментар олімпійської чемпіонки у стрибках у висоту Ярослави Магучіх.

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Магучіх йде за перемогою на своєму третьому фіналі "Діамантової ліги" поспіль. 2022-го вона перемогла в Цюріху, Швейцарія, а 2023-го — в Юджині, США.

Магучіх не має наміру нікому віддавати перемогу

За словами Магучіх, Меморіал Ван Дамме є одним з її улюблених турнірів. Українка тричі ставала його переможцем.

"Меморіал Ван Дамме — одне з моїх улюблених змагань. Боротьба буде запеклою, але я готова викластися на повну, бо хочу виграти свій третій трофей "Діамантової ліги", — сказала Ярослава.

Зазначимо, що цього сезону Магучіх брала участь на чотирьох етапах "Діамантової ліги" і всі виграла. До того ж вона в Парижі встановила новий світовий рекорд — 2,10 м.

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