Олег Дорощук подолав висоту у 2.27 метри й посів трете місце на змаганнях діамантової ліги

Український стрибун Олег Дорощук отримав другу "бронзу" — яку висоту він подолав
На змаганнях Діамантової ліги у Римі український стрибун у висоту Олег Дорощук отримав "бронзу" подолавши планку висотою 2.27 метри. Третю сходинку п'єдесталу він розділив з Джанмарко Тамбері.
Про це повідомляється 30 серпня на офіційному сайті Світової легкої атлетики.
Як проходили змагання
Олег поступово наближався до визначеної висоти. З першої спроби йому вдалось подолати планку у 2.20 метри, а потім і висоту у 2.24 метри.
Свій теперішній результат у 2.27 метри спортсмен досягнув з другої спроби. намагався Олег подолати планку у 2.30 метри, але трьох спроб для цього не вистачило, отже він зайняв трете місце разом з Джанмарко Тамбері.
Результати змагань у стрибках у висоту Діамантової ліги:
1. Ву Санхьок (Республіка Корея) — 2.30 м
2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.30 м
3. Олег Дорощук (Україна) – 2.27 м
3. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2.27 м
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