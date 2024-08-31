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Украинский прыгун Олег Дорощук получил вторую "бронзу" — какую высоту он преодолел

31 августа 2024 00:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Олег Дорощук преодолел высоту в 2.27 метра и занял третье место на соревнованиях бриллиантовой лиги
Олег Дорощук на соревнованиях Бриллиантовой лиги. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На соревнованиях Бриллиантовой лиги в Риме украинский прыгун в высоту Олег Дорощук получил "бронзу", преодолев планку высотой 2.27 метра. Третью ступеньку пьедестала он разделил с Джанмарко Тамбери.

Об этом сообщается 30 августа на официальном сайте Мировой легкой атлетики.

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Олег постепенно приближался к определенной высоте. С первой попытки ему удалось преодолеть планку в 2.20 метра, а затем и высоту в 2.24 метра.

Свой нынешний результат в 2.27 метра спортсмен достиг второй попытки. Пытался Олег преодолеть планку в 2.30 метра, но трех попыток для этого не хватило, так что он занял третье место вместе с Джанмарко Тамбери.

Результаты соревнований в прыжках в высоту Бриллиантовой лиги:

1. Ву Санхек (Республика Корея) - 2.30 м
2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.30 м
3. Олег Дорощук (Украина) – 2.27 м
3. Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.27 м

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Италия спорт Соревнования Бриллиантовая лига прыжки в высоту

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