Олег Дорощук преодолел высоту в 2.27 метра и занял третье место на соревнованиях бриллиантовой лиги

Украинский прыгун Олег Дорощук получил вторую "бронзу" — какую высоту он преодолел
На соревнованиях Бриллиантовой лиги в Риме украинский прыгун в высоту Олег Дорощук получил "бронзу", преодолев планку высотой 2.27 метра. Третью ступеньку пьедестала он разделил с Джанмарко Тамбери.
Об этом сообщается 30 августа на официальном сайте Мировой легкой атлетики.
Как проходили соревнования
Олег постепенно приближался к определенной высоте. С первой попытки ему удалось преодолеть планку в 2.20 метра, а затем и высоту в 2.24 метра.
Свой нынешний результат в 2.27 метра спортсмен достиг второй попытки. Пытался Олег преодолеть планку в 2.30 метра, но трех попыток для этого не хватило, так что он занял третье место вместе с Джанмарко Тамбери.
Результаты соревнований в прыжках в высоту Бриллиантовой лиги:
1. Ву Санхек (Республика Корея) - 2.30 м
2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.30 м
3. Олег Дорощук (Украина) – 2.27 м
3. Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.27 м
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