Игорь Суркис: Николай Шапаренко отказался от трансфера в Бешикташ

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Футболистом киевского "Динамо" Николаем Шапаренко интересовался только один иностранный клуб. Информацию подтвердил президент клуба Игорь Суркис.

Об этом сообщил портал FootballHub.

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Суркис сообщил, что у Шапаренко было предложение о переходе в турецкий "Бешикташ". Однако сам футболист отклонил это предложение.

Трансфер Шапаренко настолько был интересен туркам, что президент "Бешикташа" сам звонил по телефону Суркису.

По словам президента клуба, когда он говорил о стоимости Шапаренко в размере 300 млн, то это была шутка в ответ на новость, что "Шахтер" хочет 150 млн за Георгия Судакова.

"Ни Шапаренко, ни Судаков не стоят таких денег. Все умные люди понимают, что я пошутил, а дивные журналисты писали, что 300 млн стоит один, а 150 млн другой. Но я пошутил, возможно, неуместно", — сказал Суркис.

В этом сезоне 25-летний Шапаренко в составе "Динамо" провел восемь матчей, в которых забил два гола и совершил три ассиста.

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