Чехия победила Украину 3:2 во втором матче Лиги Наций

Матч Чехия - Украина. Фото: Reuters

В Праге сборная Украины сыграла второй матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва была сборная Чехии.

Чехия победила Украину со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Матч Чехия — Украина

В начале матча сборная Украины контролировала мяч, но первые два опасных момента создали чехи после своих атак.

На 21-й минуте хозяева открыли счет. После ошибки Шапаренко Соучек перехватил мяч и пробил так, что тот от Шульца отлетел в ворота — 1:0.

Украина могла сравнять счет на 35-й минуте, когда Мудрик подал с углового, и Забарный головой попал в перекладину.

Через две минуты после момента Забарного Шапаренко с левого фланга навесил во вратарскую, где Ванат забил свой первый гол за сборную.

Однако перед перерывом Шульц ударом издали забил свой второй гол.

Второй тайм сборная Украины начала очень классно. Команда вспомнила о комбинационной игре и загоняла соперников. Сине-желтые были близки к голу, имели много моментов. Только Ванат после прострелов дважды мог забивать с нескольких метров.

Когда Украина не забила, то забил соперник. На 79-й минуте Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной и арбитр после ВАР назначил пенальти. С 11 метров пробил Соучек.

Через четыре минуты вернули в матч интригу Цыганков и Судаков. Виктор с правого фланга подал на дальнюю штангу, где Георгий головой перевел мяч в ворота.

В дальнейшем Чехия была в глубокой защите, но удержала победу.

Чехия — Украина — 3:2

Голы: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) — Ванат, 37, Судаков, 84

Чехия: Коварж — Витик, Крэйчи, Зелены — Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 65) — Черны (Гложек, 65), Шульц (Кушей, 80) — Хоры (Шик, 80).

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко (Судаков, 69), Степаненко (Яремчук, 79), Зинченко (Пихаленок, 84) — Ярмоленко (Цыганков, 68), Ванат (Малиновский, 80), Мудрик.

Предупреждения: Крэйчи, Витик, Черны, Соучек, Зелены — Судаков, Яремчук.

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