Чехія перемогла Україну 3:2 у другому матчі Ліги Націй

Матч Чехія — Україна. Фото: Reuters

У Празі збірна України зіграла другий матч групового етапу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва була збірна Чехії.

Чехія перемогла Україну з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Матч Чехія — Україна

На початку матчу збірна України контролювала м'яч, але перші два небезпечні моменти створили чехи після своїх атак.

На 21-й хвилині господарі відкрили рахунок. Після помилки Шапаренка, Соучек перехопив м'яч і пробив так, що той від Шульца відлетів у ворота — 1:0.

Україна могла зрівняти рахунок на 35-й хвилині, коли Мудрик подав з кутового, і Забарний головою влучив у поперечину.

Через дві хвилини після моменту Забарного Шапаренко з лівого флангу навісив у воротарську, де Ванат забив свій перший гол за збірну.

Однак, перед перервою Шульц ударом здалеку забив свій другий гол.

Другий тайм збірна України почала дуже класно. Команда згадала про комбінаційну гру і заганяла суперників. Синьо-жовті були близькі до голу, мали багато моментів. Лише Ванат після прострілів двічі міг забивати в кількох метрів.

Коли Україна не забила, то забив суперник. На 79-й хвилині Матвієнко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику і арбітр після ВАР призначив пенальті. З 11 метрів пробив Соучек.

Через чотири хвилини повернули в матч інтригу Циганков та Судаков. Віктор з правого флангу подав на дальню штангу, де Георгій головою перевів м’яч у ворота.

У подальший час Чехія була в глибокому захисті, але втримала перемогу.

Чехія — Україна — 3:2

Голи: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) — Ванат, 37, Судаков, 84

Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени — Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лінгр, 65) — Черни (Гложек, 65), Шульц (Кушей, 80) — Хори (Шик, 80).

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Судаков, 69), Степаненко (Яремчук, 79), Зінченко (Піхальонок, 84) — Ярмоленко (Циганков, 68), Ванат (Маліновський, 80), Мудрик.

Попередження: Крейчі, Вітік, Черни, Соучек, Зелени — Судаков, Яремчук

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