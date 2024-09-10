Україна програє Чехії 1:2 після першого тайму в Лізі Націй

Команда вітає Владислава Ваната з забитим голом. Фото: Reuters

У Празі проходить матч другого туру групового етапу Ліги Націй між збірними України та Чехії. В матчі завершився перший тайм.

Після 45 хвилин гри Україна програє Чехії з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гол Владислава Ваната. Фото: Reuters

Перший тайм матчу Чехія — Україна

Збірна України добре контролювала м’яч на початку матчу, але моментів більше було у чехів і на 21-й хвилині вони забили. Шапаренко помилився і віддав м’яч Соучеку, який пробив у Шульца і м’яч полетів у ворота — 1:0.

На 35-й хвилині Мудрик подав з кутового, а Забарний пробив головою в поперечину. Ще через дві хвилини Україна зрівняла рахунок. Шапаренко навісив з івого флангу у воротарську, де Ванат головою вперше забив за національну команду.

Попри зусилля України, піти на перерву з рівним рахунком не вдалося. На другій доданій хвилині Шульц здалеку пробив у правий кут воріт та оформив дубль.

Чехія — Україна — 2:1

Голи: Шульц, 21, 45+2 — Ванат, 37

Нагадаємо, дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Ребров прибрав із заявки збірної України на матч із Чехією важливого футболіста.

Мудрик залишиться в "Челсі" — Мареска назвав умову.

Шевченко зізнався, чому на початку року переїхав жити з Лондона до Києва.

Український футболіст вперше прокоментував рішення втекти в Білорусь.