Збірна України зіграє з Чехією у Празі: шість змін у складі

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У Празі збірна України з футболу проведе свій другий матч групового етапу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва буде Чехія.

Перед матчем команди оголосили стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зміни від Реброва

Тренерський штаб в порівнянні з грою проти Албанії (1:2) зробив шість змін у стартовому складі. Юхима Коноплю замінив Олександр Тимчик, замість Володимира Бражка вийшов Тарас Степаненко, Георгія Судакова змінив Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко вийшов замість Віктора Циганков, а Владислав Ванат поміняв Романа Яремчука.

Відновився після травми та вийшов у стартовому складі Михайло Мудрик, який замінив Владислава Кабаєва.

Стартові склади:

Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод — Черни, Шульц — Хори.

Запасні: Задражил, Маркович, Зіма, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Степаненко, Зінченко — Ярмоленко, Ванат, Мудрик.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Бондар, Таловєров, Кабаєв, Маліновський, Яремчук, Судаков, Циганков, Бражко, Піхальонок.

Матч у Празі розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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