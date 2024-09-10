Збірна України зіграє у домашній формі проти Чехії в Лізі Націй

Стало відомо, в формі якого кольору Україна зіграє проти Чехії
В Празі 10 вересня збірна України зіграє матч другого туру групового етапу Ліги Нації. Суперником синьо-жовтих стануть господарі поля — Чехія.
В день гри в УАФ повідомили, у формі якого кольору зіграє команда України.
Україна зіграє в основних кольорах
За інформацією від Української асоціації футболу, національна збірна в Празі зіграє в жовтій домашній формі.
Команда Чехії проведе важливу гру в червоній формі.
Матч пройде в Празі на "Еден Арена". Початок гри — 21:45 за київським часом.
Після першого туру Україна та Чехія ділять останні місця в групі В1. На старті турніру команда Сергія Реброва поступилася Албанії з рахунком 1:2. Чехи несподівано програли на виїзді Грузії (1:4).
В заявку України на матч не потрапив опорний півзахисник Сергій Сидорчук. При цьому команду посилить Михайло Мудрик, який відновився від травми.
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